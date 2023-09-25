شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي هاني نقشبندي عن عمر 60 عامًا.. و"الدوسري" يقدّم تعازيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الكاتب والإعلامي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقدّم وزير الإعلام، سلمان الدوسري، خالص تعازيه إلى أسرة الإعلامي الراحل.

وقال الوزير في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الإعلامي الأستاذ هاني نقشبندي -رحمه الله- الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان..إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

مسيرة هاني نقشبندي

ووُلد نقشبندي في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة وتخصص بالعلاقات الدولية.

وعمل الراحل في صحف سعودية وعربية، وساهم في تأسيس مجلة "الرجل"، كما قدم البرنامج التلفزيوني الشهير "حوار مع هاني" على تلفزيون دبي.

وللراحل أعمال روائية مميزة، فصدر أولها عام 2007 تحت عنوان "اختلاس"، ومن أعماله: "سلام" عام 2008، و"ليلة واحدة في دبي" عام 2010، و"نصف مواطن محترم" عام 2012.