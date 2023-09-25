انت الان تتابع كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال أمام الجبلين.. والنصر في مواجهة أُحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 9:14 مساءً

تُستكمل مساء اليوم الاثنين باقي مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي: الهلال - الجبلين تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل. الهلال - الجبلين النجمة - الرائد يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إدارة التعليم في القصيم. النجمة - الرائد ضمك - القيصومة يواجه ضمك القيصومة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك. ضمك - القيصومة النصر - أُحد تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. النصر - أُحد

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