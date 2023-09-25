بدءًا من اليوم الاثنين.. "أزمات مكة" يُحذِّر من أمطار رعدية وعواصف ويدعو لتجنُّب مجاري السيول وتجمعات المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، ‏وتجنُّب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه ‏نظرًا لتعرُّض معظم محافظات المنطقة ‏لأمطار رعدية وعواصف ترابية.

وأشار مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة إلى أن الحالة سوف تستمر بداية من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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