مجلس التعاون يدين ويستنكر إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 10:40 مساءً

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عددٍ من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم. وشدد الأمين العام على الدعوة مجددًا للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، حيث إن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف. وشدد على ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.

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