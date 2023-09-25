شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني.. احتفالات تاريخية في السفارات والقنصليات السعودية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت السفارات والجاليات السعودية في عدد من العواصم العربية والعالمية احتفالات تاريخية بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.

وأكدوا خلالها أن النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تؤكد حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على الوصول إلى مكانة مرموقة بين دول العالم سياسيًا واقتصاديًا، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات لأبناء الوطن.

سفير المملكة لدى الأردن

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أمس الأحد، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب والأعيان، والعديد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وأكاديميين وإعلاميين.

وأكد السديري في كلمة له خلال الحفل، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، وشعارها "نحلم ونحقق" مستلهم من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها رؤية السعودية 2030.

ونوه بالعلاقات السعودية الأردنية وما تشهده من تميز بالعمق والرسوخ والثبات.

وألقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والمبنية على أسس سليمة وواضحة، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة والأردن كل لا يتجزأ.

البعثة الدبلوماسية في مصر

كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ع دالعزيز بن عبد الله المطر في القاهرة، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، بحضور وزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة.

إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة، نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادة وحكومة وشعبًا للحضور، وتناول من خلالها رؤية السعودية التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا "نحلم ونحقق" و"نقول لنفعل"، إذ تتسابق قطاعات المملكة كافة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين.

وأضاف أن جهود التحول والتطور التي تقودها المملكة لا تقتصر على مصالحها فحسب بل تمتد، لتسهم بشكل مباشر في التنمية العالمية المستدامة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية: نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا أمتنا العربية، إذ كانت سبّاقة في وضع حجر الأساس مع الدول العربية الشقيقة المؤسسة لبيت العرب جامعة الدول العربية منذ إنشائها عام 1945م، وظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية.

المملكة شريك النجاح

وأكد السفير المطر أن تاريخ الجامعة العربية يوثق دور المملكة كشريك نجاح في تقدم مسيرتها في مختلف المجالات، وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء وتحقيق نهضه شامله لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.

وتابع: ستظل المملكة تعمل يدا بيد مع الأشقاء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية لرفع كلمة العرب عاليًا وخدمة قضايانا المشروعة العادلة.

وألقى وزير البترول المصري م. طارق الملا كلمة نيابة عن الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن أطيب التهاني للمملكة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 93.

وقال إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يحمل الكثير من الأماني والطموحات للمملكة وشعبها الكريم، منوها بالنهضة التي تشهدها في شتى المجالات، ومؤكدًا عمق العلاقات القوية الراسخة بين شعبي البلدين الكريمين وقيادتهما الرشيدة، متمنيًا للمملكة حكومة وشعبًا دوام الرخاء والازدهار.

القنصلية العامة في الإسكندرية

أقام القنصل العام للمملكة في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 93 بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف وعدد من المسؤولين المصريين والقناصل المعتمدين والشخصيات العامة، والمواطنين المقيمين بالإسكندرية.

وألقى الهويشان كلمة رحب بها بالضيوف وتحدث من خلالها عن النهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله " في مختلف جوانب الحياة.

وقال: النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تؤكد حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على الوصول إلى مكانة مرموقة بين دول العالم سياسيًا واقتصاديًا، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات لأبناء الوطن.

وقدم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في كلمة مماثلة التهنئة للمملكة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 93، منوهًا بحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبالتطور الكبير الذي شهدته المملكة في مختلف مناحي الحياة.

وضم الحفل عددًا من الفعاليات والعروض والأنشطة التفاعلية والتراثية، إضافة إلى الرقصات الفلكورية، كما جرى توزيع الهدايا التذكارية على الحضور بهذه المناسبة.

سفير المملكة لدى الأوروغواي الشرقية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93، حضره مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى على رأسهم وزير الصناعة والتعدين المهندس عمر باجانيني، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي في مونتيفيديو.

وألقى السفير حكيم كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، نوه فيها بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

النادي السعودي في كاردف البريطانية

نظم النادي السعودي في مدينة كاردف البريطانية مسيرة وطنية احتفالًا باليوم الوطني 93 للمملكة، وانطلقت المسيرة الوطنية وسط المدينة بمشاركة العديد من المبتعثين والمبتعثات والأطفال والعوائل السعودية.

وعبر المبتعثون عن سعادتهم بالاحتفاء بهذا اليوم التاريخي للوطن حاملين الأعلام السعودية والأزياء السعودية الأصيلة.

الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة

شهدت العاصمة البريطانية لندن، في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والاعتزاز، حفلًا خاصًا باليوم الوطني 93 لتأسيس المملكة، بتنظيم الملحقية الثقافية السعودية.

وتحت عنوان "نحلم ونحقق للمجد حاملين وللقمة سائرين"، انطلقت الفعاليات بحضور الملحق الثقافي بلندن د. أمل فطاني، وعدد من الضيوف والطلبة المبتعثين وعائلاتهم.

وألقت فطاني كلمة افتتاحية أبرزت فيها أهمية هذا اليوم، إذ يعد فرصة للتأمل في مسيرة المملكة وتاريخها الحافل بالإنجازات، وللاحتفاء بالهوية والتراث، وتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في شتى المجالات.

جلسة حوارية

وفي إطار الاحتفالية، استضاف صالون لندن الثقافي جلسة حوارية بعنوان "نحلم ونحقق في وطن حبه يفوح شعرًا"، قدمها د. أحمد الدبيان، سلطت الضوء على أشعار الشاعر الكبير غازي القصيبي، ودوره في ترسيخ حب الوطن والانتماء إليه.

وشدد الدبيان على أهمية الشعر في تعزيز القيم الوطنية والهوية الثقافية، مستعرضًا أبرز الأعمال الشعرية للشاعر غازي القصيبي التي تغنى فيها بحب الوطن والتفاني في خدمته.

تلاها افتتاح المعرض الفني الذي نظمته الملحقية بالتعاون مع النادي السعودي في لندن، وعكست الأعمال الفنية جانبًا من تراث وثقافة المملكة العريقة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم المتحدثين والمنظمين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكدين التمسك بالقيم والهوية الوطنية والتطلع لمستقبل مشرق ومزدهر للمملكة.