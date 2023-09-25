شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أحد ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة بين ناديي النصر وأحد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة دور ال ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

رونالدو يجدد عقده مع النصر

وتستمر تقارير الصحف السعودية في الحديث بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول الكروي بنادي النصر منذ وصوله إلى النادي في يناير من العام الماضي.

وأكدت عدد من التقارير الصحفية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من المتوقع أن يجدد تعاقده مع الفريق السعودي لفترة أخرى، ولن يرحل عن النادي في نهاية عقده بعام 2025.

وتشير المصادر إلى أن البرتغالي قريب من التجديد مع النصر لموسم آخر، حيث ينتهي عقده في يونيو 2026.

كما أكدت المؤشرات الأولى على إيجابية الأمر، بعد انسجام رونالدو في مدينة الرياض، وتفاعله مع الأحداث الثقافية والوطنية بالمملكة العربية السعودية.

وانضم رونالدو إلى النصر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن فسخ الشياطين الحمر عقد البرتغالي بعد تصريحات مثيرة للجدل قبل كأس العالم 2022 بقطر.

