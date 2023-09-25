شكرا لقرائتكم حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن وجود سائق خاص لا يؤثر على مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة المستفيدين بمنصة إكس: أهلًا بك، وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب متابعات الخليج 365، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك.

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جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار جاء فيه: (هل السائق الخاص يتعارض مع استحقاق حساب متابعات الخليج 365).

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.