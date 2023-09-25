مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات

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الرياض - محمد الوسيري - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم 15 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

مختلف مناطق السعودية

ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو بحسابها بمنصة إكس يوثق من تم القبض عليهم في ترويج المخدرات بمختلف مناطق السعودية

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وفي محافظة جدة، تم القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهم 10 كيلوجرامات من الحشيش المخدر.

وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة، تم القبض على مواطنين؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.