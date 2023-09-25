شكرا لقرائتكم الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن هذا الأسبوع يسمى بأسبوع التساوي، وهو تساوي الليل مع النهار تقريبًا؛ بحيث تشرق وتغرب الشمس بنفس موعدها، ولفت إلى أنه من الأسبوع القادم يبدأ الليل يتغلب على النهار بالطول.

تقلبات الليل والنهار

وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه بحسابه في منصة إكس: إن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء؛ فإن الليل مساوٍ للنهار طوال أيام العام، ويرجع ذلك بسبب كروية الأرض وميلان محور دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس.

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تساوي الليل مع النهار

وتابع الزعاق: أغلب مناطق العالم سيتساوى فيها طول الليل مع النهار يوم الأربعاء، وفي بعض المحال ستتقدم أو تتأخر عن هذا التاريخ لظروف موقعها الجغرافية.

https://x.com/dralzaaq/status/1705998181673078846?s=48