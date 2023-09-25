شكرا لقرائتكم مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توشحت مباني وزارة الحرس الوطني باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي 93، إذ طوقتها عقود الإنارة الخضراء وتوشحت بعلم الوطن.

اللون الأخضر

ونشرت وزارة الحرس الوطني بمنصة إكس مجموعة من الصور توثق توشح مبانيها باللون الأخضر تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني.

قد يهمّك أيضاً

وشاركت وزارة الحرس الوطني في احتفالات اليوم الوطني بالعديد من الفعاليات والمعارض والعروض الميدانية.

وقدم طيران الحرس الوطني عروض جوية بطائرات البلاك هوك والأباتشي في سماء مدينة الرياض رسم من خلالها لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة.

كما شاركت الوزارة مع عدد من القطاعات العسكرية في مسيرة عسكرية في احتفالات اليوم الوطني، بقطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية، حيث انطلقت المسيرة من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان.