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3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الخرمة قبضت على 3 مواطنين، إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.

أحيلوا للنيابة

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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جاري القبض على موثق الفيديو

ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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