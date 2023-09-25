شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يدعو المجتمع الدولي للتصدي للتصرفات العدوانية ضد المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي للتصرفات العدوانية والاستفزازية، مدينًا إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عدد من السفارات.

وشدد على ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.

تأجيج مشاعر المسلمين

وأكد البديوي أن هذه الممارسات من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، وأنها تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.