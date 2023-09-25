انت الان تتابع اشتداد الأمطار على المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية لمنطقتي جازان وعسير اليوم الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 5:16 صباحاً

تُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باشتداد الأمطار الموسمية على أجزاء من منطقتي جازان و عسير اليوم الاثنين، نتيجة تزايد تدفق الرطوبة المدارية لجنوب غرب المملكة. ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل أمطار مُتوسطة إلى غزيرة فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين، على المُرتفعات الجبلية والسهول الساحلية من منطقتي جازان وعسير، يرافقها رياح هابطة نشطة وتساقط حبات من البَرَد، بالإضافة إلى حدوث العواصف الرعدية، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب. وتمتد فرص الأمطار أيضًا بشكل محلي لأجزاء من الباحة والمرتفعات الشرقية لمكة المكرمة.

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