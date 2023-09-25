"التعاون الإسلامي" تُدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 5:23 صباحاً

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا. وأكّدت الأمانة العامة مجدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصّص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس المحاولات الرامية كافة إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدّسة، وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السلطات الهولندية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكّل أعمال كراهية دينية، في انتهاكٍ للقانون الدولي، ومنع تكرارها.

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