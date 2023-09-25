السعودية | انخفاض سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل «202.82» ريال

انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.82) ريال، مقارنة مع نحو (203.06) بإغلاق أمس الأحد.