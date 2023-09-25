أهالي نجران يعبرون عن حب دوت الخليج باحتفالات متنوعة

احتفل أهالي منطقة نجران باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية بالزوامل والفنون الشعبية واستعراض الخيول حاملين الأعلام الوطنية، حيث تمثل هذه الاحتفالات الوطنية رمزًا للفخر والولاء للوطن، إضافة إلى إبراز التراث الثقافي الغني للمنطقة، وتمثل الفنون الشعبية والتقاليد الشعبية في هذا الحفل تجسيدًا للهوية الوطنية وروح الوحدة والتلاحم بين أبناء دوت الخليج

وقال المواطن محمد اليامي، إن اليوم الوطني مناسبة تمثل فرصة للشعب السعودي للاحتفال بتطور ونجاح دوت الخليج على مدى تلك السنوات، يعتبر هذا اليوم علامة مميزة في تاريخ المملكة، حيث يعبر السعوديون فيه عن فخرهم وولائهم لهذا دوت الخليج الكبير، والذي يمثل تجسيدًا للتطور والتقدم الذي شهدته المملكة على مر السنوات، ويعكس روح الوفاء والفخر التي يحملها الشعب السعودي تجاه وطنهم.

وأضاف حسين آل عقيل، أن اليوم الوطني 93 تحت شعار نحلم ونحقق يمثل ويترجم الارتباط الكبير بين القيادة والشعب منذ عهد الإمام المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله على مدار ثلاثة قرون، وهذا يثبت حقيقة الهوية الوطنية لدى أبناء دوت الخليج الغالي وهذه الأرض المباركة مما يجعلهم يشعرون بالفخر كونهم أبناء هذا دوت الخليج الكبير المتماسك يحكمهم ولاة أمرٍ منهم وفيهم أصحاب شأنٌ عظيم، رحم الله من توفى منهم وبارك في عمر الأحياء.

وأضاف قائد مسيرة الفرسان صالح بن حيسي آل عباس: «ينبغي على كل مواطن سعودي وهو في يومه الوطني أن ينظر بتمعن إلى هذه المنجزات ويرفع أكف الضراعة شاكرًا لله سبحانه وتعالى على ما من به على هذه البلاد من أمن واستقرار وتطور وازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويجدد الولاء والانتماء لوطنه وقيادته، ويشمر عن ساعد الجد ليكون عضوًا فاعلًا في خدمة وطنه والسعي لرفعته».