انت الان تتابع تغيُّر قادم.. "كراني": اعتدال خريفي أعلى من المعتاد ودخول متطرف للشتاء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 7:48 صباحاً

نبّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى تغيُّر مناخي قادم يحمل اعتدالاً خريفياً أعلى من المعتاد ودخولاً متأخراً للشتاء. وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس"، أن "يوم غد موعد تحرُّك كتلة هوائية حارة من وسط إفريقيا إلى جنوب أوروبا، وموعد مغادرة كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا ووسطها للشمال". وبيّن أن هذا التغيُّر الحراري "سوف يؤدي لإعطاء مؤشرات علمية لاعتدال خريفي أعلى من المعتاد ودخول متأخر لشتاء هذا العام بتطرف حراري في بدايته، والله أعلم".

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