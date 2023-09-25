انت الان تتابع ابتدائي وإعدادي وثانوي.. كم ساعة نوم يحتاجها الطلاب يوميًّا؟ "الصحة" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 7:49 صباحاً

أوضحت وزارة الصحة، عدد ساعات النوم الطبيعية التي ينبغي للطلاب أن يحصلوا عليها يوميًّا؛ مشيرة إلى أهمية النوم في التحصيل الدراسي. وبيّنت الوزارة، أن عدد ساعات النوم الطبيعية للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، يجب أن يتراوح بين 9 و11 ساعة. وقالت عبر حساب منصتها النوعية "عش بصحة" على "إكس": إن عدد ساعات النوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية ينبغي أن يكون بين 8 و10 ساعات يوميًّا.

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