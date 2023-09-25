هطولات في 5 مناطق.. "أجواء المملكة في 24 ساعة مقبلة" يبرزها "الأرصاد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 7:51 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المناطق نفسها. وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 45 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة وأبها أقل درجة حرارة 16 مئوية، وأعلى نسبة بجدة والدمام 90%.

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