شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 بمدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت احتفالات اليوم الوطني الـ93 في المملكة العربية السعودية بتنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة في جميع المدارس، تحت شعار "نحلم ونحقق".

وتهدف هذه الاحتفالات إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وذلك من خلال تنفيذها في جميع المراحل التعليمية للطلاب والطالبات.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تعكس الروح الوطنية العالية، وتشجع الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الوطنية.

وشملت هذه الفعاليات المسابقات والألعاب الترفيهية، والعروض الثقافية والفنية، والمعارض الحكومية والخدمية.

فعاليات اليوم الوطني مستمرة

وتستمر فعاليات الاحتفالات حتى يوم الخميس القادم، حيث يتم تنظيم فعاليات يومية تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتعريفهم بالقيم والمبادئ التي تميز المملكة العربية السعودية.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم باليوم الوطني الذي يُذكِّرهم بإنجازات هذا الوطن العظيم ومسيرة مؤسس هذا الكيان المبارك.

وقدم إبراهيم آل إبراهيم، مدير المدرسة، التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، مؤكدًا أنهم يولون أهمية كبيرة لغرس حب الولاء والانتماء لهذا الوطن في قلوب ونفوس الطلاب منذ صغرهم، مشيرا إلى أن الاحتفالات بهذا اليوم المبارك ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأعرب أحمد الصفواني، معلم، عن تهانيه للقيادة بمناسبة هذا اليوم المجيد، مشيرًا إلى أن فرحتنا مستمرة بهذه المناسبة العزيزة. ولا يسعنا إلا أن نقول: حفظ الله الوطن وزاده رفعة تحت قيادة حكيمة.