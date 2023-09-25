شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بالأعلام ومشاعر الفخر.. مدارس جدة تحتفل باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتست مدارس جدة باللون الأخضر من خلال العديد من الأعمال والمشاركات الفنية احتفاءً باليوم الوطني بعد عودة الطلاب من الإجازة.

ورصدت ”اليوم“ مشاعر أبناء جدة وفخرهم بالوطن، إذ انطلقت فعاليات وبرامج احتفالات المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، تحت شعار "نحلم ونحقّق"، والتي تستمر فعالياتها حتى الخميس القادم.

من جهتها، أعربت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، عن فخرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية وقائدها المؤسس الملك عبدالعزيز، الذي بفضله شهدت البلاد تطورًا وازدهارًا مستمرًا حتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكدة على أهمية تفعيل البرامج والفعاليات التي تنظمها المدارس في هذه المناسبة العزيزة، بهدف تعزيز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.

فعاليات متنوعة باليوم الوطني

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، أن الفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها في المدارس تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة.

وأضاف: من بين هذه الفعاليات: القائد القدوة، الأوبريت والفلكلور، المسابقات الرياضية الوطنية، المعارض المدرسية، الرسومات والجداريات الوطنية، المسرحيات، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مثل ”نحلم ونحقق“، ”عاشقينك يا وطن“، ”جزر وطن“، ”حارة أجدادي“، ”دون حدك يا وطن“، و”البيرق“، وتلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة، وغيرها من الأنشطة التي تعزز حب الانتماء والولاء للوطن والقيادة في نفوس الطلاب والطالبات، وترسخ فيهم ملحمة توحيد الوطن وبطولاتها.

وأعرب مدير مدرسة الأمير سلطان بن سلمان الابتدائية، صالح الغامدي، عن أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولجميع أبناء الوطن في هذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى أن المدارس تحتفل باليوم الوطني من خلال العديد من الفعاليات الوطنية والبرامج، بما في ذلك الأنشطة الإذاعية وتوزيع الهدايا التذكارية للطلاب وأولياء الأمور.

ويتضمن الاحتفال مسيرة رياضية ومعرضًا فنيًا يستمر لمدة أسبوع يعرض فيه أعمال الطلاب الفنية بمشاركة المعلمين وأولياء الأمور.