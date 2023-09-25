شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فرط استهلاك مياه الآبار بكاليفورنيا يعرضها للجفاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رغم سن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تشريع شامل منذ ما يقرب من عقد للحد من الضخ المفرط للمياه الجوفية لأغراض الزراعة، إلا أن دراسة جديدة تتوقع إمكانية جفاف آلاف من آبار مياه الشرب في الوادي الأوسط بالولاية، بحلول الوقت الذي تدخل فيه قيود القانون حيز التنفيذ الكامل في عام 2040.

كيفية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، تلقي الدراسة، التي نشرت هذا الشهر في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، الضوء على كيفية تنفيذ الولاية لقانون الإدارة المستدامة للمياه الجوفية لعام 2014.

يكشف البحث أن الخطط التي أعدتها الوكالات المحلية ستسمح باستمرار الضخ الثقيل بلا هوادة إلى حد كبير، مما قد يؤدي إلى سحب طبقات المياه الجوفية إلى مستويات منخفضة، من شأنها ترك العديد من السكان مع آبار جافة.

وحذر الباحثون أن عدم اعتماد الوكالات المحلية تدابير أكثر صرامة أو وضع خطط احتياطية، قد يترك الكثير من الأشخاص في الوادي الأوسط دون الحصول على مياه الشرب، ويؤثر على المجتمعات ذات الدخل المنخفض بشدة.

عناصر الدراسة

استعرض معدو الدراسة 60 خطة محلية للمياه الجوفية في جميع أنحاء الوادي الأوسط وفحصوا مقياسًا رئيسيًا يسمى الحد الأدنى من العتبات، وهو مستويات طبقة المياه الجوفية التي وضعتها وكالات المياه الجوفية كحدود أدنى أثناء تنفيذها لقواعد وقيود قانون المياه الجوفية على مدى السنوات الـ16 المقبلة.

ووجدوا أن أكثر من خمسة آلاف بئر محلية ستترك جافة تمامًا، في حين جفاف أربعة آلاف بئر محلية إضافية جزئيًا، مما يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض ضغط المياه أو تلف المضخات.