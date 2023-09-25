شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كولر بعد فوز الأهلي علي سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي التعليق عن فوز فريقه الكبير بثلاثية نظيفة علي نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب الدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

كولر أعرب عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين في المباراة، والدعم الجماهيري من مشجعي الفريق، مطالبين بمواصلة الدعم بإعداد أكبر في المباريات القادمة.

وتابع:" واجهنا خصما قويا، حققنا نتيجة إيجابية ستمنحنا الأفضلية والراحة قبل مواجهة الإياب القادمة بكل تأكيد، ولكن كرة القدم مليئة بالمفاجأت ويجب أن نحترم جميع الخصوم ".

واستدرك:" المواجهات القادمة جميعها ستكون صعبة، نمتلك موسما مليئا بالمباريات، ولكننا مع ذلك نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، الشئ الذي يمنحنا الثقة في تقديم المزيد هذا الموسم ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.