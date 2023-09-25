شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يغازل إمام عاشور عقب الفوز علي سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الدولي حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، علي التعليق عن تألق نجم الوسط إمام عاشور، في مواجهة الذهاب أمام نادي سان جورج بدور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

الشحات أكد أن الفريق استحق الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر من ذلك بكثير.

وتابع:" إمام عاشور لاعب كبير، نعلم إمكانياته جيدا من قبل القدوم إلى الأهلي، وبالتأكيد هو مفيدا للفريق في الفترة الحالية، وإنسجامه بهذا الشكل السريع ليس مفاجئا ".

وواصل:" الهدفين الذي قمت بإحرازهما يمنحاني الثقة لتقديم المزيد مع الفريق في الفترة القادمة، أريد أن أحقق موسما مختلفا مع الأهلي هذا الموسم ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.