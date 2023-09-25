"الزكاة والضريبة" تدعو المكلفين للاستفادة من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:14 صباحاً

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين، إلى الاستفادة من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها في 31 ديسمبر 2023م. تأتي المبادرة التحفيزية التي اتخذتها الهيئة للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على المنشآت من جرّاء جائحة كورونا لمدة سبعة أشهر اعتبارا من 1 يونيو 2023م. وحدّدت الهيئة في الدليل الإرشادي لها عبر الرابط https://zat.ca/EFI_AR أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة وشروط الاستفادة منها وخطوات تقسيط المستحقات المالية.

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