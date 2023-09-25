شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو|"اليوم" ترصد احتفالات السعوديين باليوم الوطني 93 بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الجالية السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات احتفالية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

"اليوم" رصدت بعض فعاليات اليوم الوطني السعودي في ولايات واشنطن ونيويورك وفلوريدا، والتي أقيمت بتنظيم من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية، علاوة على فعاليات تطوعية متنوعة.

وحرص السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، على التعبير عن مشاعر المحبة والانتماء في هذه المناسبة الغالية، إذ شهدت الفعاليات حضورًا مكثفًا.