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فيديو|"اليوم" ترصد احتفالات السعوديين باليوم الوطني 93 بالولايات المتحدة

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اليوم – واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت الجالية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات احتفالية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

"اليوم" رصدت بعض فعاليات اليوم الوطني السعودي في ولايات واشنطن ونيويورك وفلوريدا، والتي أقيمت بتنظيم من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية، علاوة على فعاليات تطوعية متنوعة.

وحرص السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، على التعبير عن مشاعر المحبة والانتماء في هذه المناسبة الغالية، إذ شهدت الفعاليات حضورًا مكثفًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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