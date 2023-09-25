شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قائمة محترفين منتخب مصر لمباراة الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية، وذلك استعدادًا لمعسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي التي ستكون في الفترة ما بين 9 – 17 أكتوبر.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، على أن يلاقي منتخب الجزائر في كلاسيكو العرب وديًا يوم 16 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المحترفين الأولية لمعسكر منتخب مصر علي النحو التالي:



محمد صلاح – محمد النني – محمود حسن تريزيجية – طارق حامد – أحمد حسن كوكا – مصطفي محمد – عمر مرموش – حمدي فتحي – محمد شريف – سام مرسي – أحمد حمدي.

وشهدت القائمة تواجد حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وتواجد مصطفى محمد مهاجم فريق نانت والذي ظهر بشكل مميز خلال الموسم الحالي بالدوري الفرنسي، ويأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية 2024

وأكد كاف انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2023، يوم 13 يناير 2024، بالمباراة الافتتاحية على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وستستمر البطولة 4 أسابيع، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 11 فبراير 2024.