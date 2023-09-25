شكرا لقرائتكم خبر عن منها إصدار الهوية الوطنية.. أهم خدمات الأحوال المدنية المتنقلة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون بين مبادرت "نأتي إليك" لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، و"موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للمواطنين في 8 مواقع بالمملكة.

أماكن ومواعيد تقديم الخدمات

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، في مدينة نجران، بتقديم الخدمة للرجال في مقر البريد السعودي "سبل"، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة حبونا، لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في ثانوية مركز الربيعية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في محافظة النبهانية، وفي الجمعية الإنسانية بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل، ويوم الخميس في محكمة طريف العامة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم لكل منهما.

أهم الخدمات المتاحة

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.