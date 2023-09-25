السعودية | جامعة الإمام تحتفي باليوم الوطني الـ93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في بهو الجامعة الرئيس بالمدينة الجامعية .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري أن الجامعة تعتز وتفتخر باحتفائها بهذه المناسبة العزيزة، وذلك انطلاقًا من واجباتها الوطنية، وتقديراً لمسؤولياتها المجتمعية، وتحقيقًا لدورها الريادي في ترسيخ معاني الانتماء والولاء في نفوس طلابها .