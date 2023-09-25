السعودية | المودة تصدر تقرير الأسرة السعودية “رحلة 300 عام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بالتزامن مع اليوم الوطني 93 تقرير الاسرة السعودة رحلة 300 عام والذي يستعرض العوامل المؤثرة على الأسرة السعودية خلال الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والتي بدورها أثرت على كيان الأسرة السعودية لتتحول من كيان عائلي كبير ومترامي الأطراف إلى أسر صغيرة ومستقلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل سيف الدين السمنودي أن التقرير تم بناؤه وفق منهجية تحليلية تاريخية استندت إلى معلومات تم جمعها من مصادر ومراجع ودراسات علمية بهدف فهم رحلة الأسرة السعودية والمتغيرات التي حدثت خلال هذه الرحلة، من خلال خمسة متغيرات أثرت على الاسرة بشكل مباشر.

وأبان السمنودي أن أهم المتغيرات تمثلت في الوضع الاجتماعي للأسر ونهضة التعليم التي شهدتها البلاد والتقدم في المجال الصحي والمتغير الديني والمتغير الاقتصادي، مثل اكتشاف النفط والانتقال إلى المدن للعمل.

وأضاف أن التقرير يستعرض أهم الأحداث التي أثرت على الأسرة السعودية في واقع حياتهم اليومية وترابط الاسرة فيما بينها والدور الذي يمارسه افراد الاسرة في توفير المعيشة والتربية وحجم مساهمته في الاسرة، حيث تعد هذه العوامل حيوية تؤثر بشكل متجانس على حالة الاسر وتحدد سلوكياتها وقيمها ومعتقداتها.

وتابع السمنودي وفي إطار تاريخي شيق يستعرض التقرير حجم الاسرة وتركيبها ودورها والترابط الأسري في المملكة العربية السعودية عبر الأجيال وعبر حقب زمنية مختلفة، واهم المحطات الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي ساهمت بدورها في تعزيز دور الاسرة في المجتمع وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأسرة السعودية عبر التاريخ حتى اليوم.