انت الان تتابع "ما شاء الله كل شيء هنا منظم".. والدة ساديو ماني: انضمام ابني إلى النصر أفضل قرار اتخذه في حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 11:49 صباحاً

تحدثت ساتو توري، والدة السنغالي ساديو ماني، عن دعمها لنجم نادي النصر، كما عبرت عن سعادتها بتواجده بالسعودية، وانضمامه إلى صفوف نادي النصر . وكانت عائلة ساديو ماني قد حضرت في مدرجات ملعب الأول بارك خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الأهلي من منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (4/3). وقالت والدة ساديو ماني خلال تصريحات إعلامية: "ما شاء الله كل شىء هنا منظم، أقدم دعمي للفريقين، حبي الكبير لساديو، الجميع يحب ساديو فريقه، والفرق الأخرى، وجميع الشعب السعودي". وتابعت والدة اللاعب السنغالي: "الكل هنا يعلم أنه مسلم، ولاعب جيد، نحن فخورون جدًا بساديو، وبتواجده في السعودية، فالحكومة السعودية والفريق اعتنوا به جيدًا". واستطردت قائلة: "قرار انضمام ساديو إلى النصر هو أفضل قرار اتخذه في حياته على الإطلاق، نحن سعداء بأن وفقه الله لهذا الطريق".

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