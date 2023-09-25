شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر| مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..يلا شوت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر| مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..يلا شوت،يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك إلى تحقيق أول انتصار له في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي. سيكون ذلك عندما يستضيف فريق المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتoccupل الفريق الأبيض المركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بيراميدز في المباراة السابقة. من ناحية أخرى، يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر دون نقاط بعد الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة السابقة.

يسعى الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز موقعه في المنافسة على اللقب منذ البداية. وقد عمل الجهاز الفني على معالجة السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز من أجل تجنب تكرارها في لقاء اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

طلب المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو من اللاعبين الاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم للتسجيل في المباراة وحذرهم من الاستهتار بفريق المقاولون العرب. قدم أوسوريو تعليماته للاعبين بضرورة إغلاق المساحات أمام لاعبي المقاولون العرب وعدم السماح لهم بالتسجيل.

على الجانب النفسي، حث المدرب الفريق على التركيز والثقة في قدراتهم والعمل بجدية لتحقيق الفوز في المباراة.

في المباراة السابقة، تعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى.

سجل عبد الله السعيد ورمضان صبحي هدفي بيراميدز في الدقائق 24 و78 على التوالي، في حين سجل دونجا وإبراهيم نداي هدفي الزمالك في الدقائق 59 و61 على التوالي.

الزمالك يسعى إلى استعادة لقب الدوري المصري، بعد أن حققه الأهلي في الموسم الماضي. وانتهى الموسم الماضي بمنافسة شرسة بين الزمالك وبيراميدز على صدارة الجدول، حيث احتل الزمالك المركز الثالث وبيراميدز المركز الرابع.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

المباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي في يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.