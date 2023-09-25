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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين 25 سبتمبر 2023

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نادي الجبلين في مباراة هامة ضمن بطولة كأس خادم الحرمين. يتطلع الهلال بقوة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الـ32 من البطولة. من ناحية أخرى، يسعى نادي الجبلين إلى إحداث مفاجأة وتحقيق الفوز في هذه المباراة على الرغم من الصعوبة التي سيواجهها أمام الهلال القوي.

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين

الجدير ذكره أن المدير الفني للهلال السعودي “جورجي جيسوس” قد يستغني عن خدمات بعض اللاعبين خلال مباراته الحالية أمام الجبلين، حيث يسعى إلى ادخار مجهودهم إلى مباريات الدوري السعودي ومن هؤلاء اللاعبين هم نيمار دا سيلفا ومواطنه ميشيل بجانب المدافع علي البيلهي، وكان الهلال السعودي قد حقق لقب كأس الملك السعودي الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه وذلك في مباراته أمام الوحدة والتي انتهت بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

مباراة الهلال والجبلين منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

معلق مباراة الهلال والجبلين اليوم

إن معلق مباراة الهلال ضد الجَبلين اليوم هو المعلق عبدالله الحربي من خلال شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، حيث سوف ينقل لكم مجريات هذه المباراة وسوف تتعرفوا على تشكيلة الفريقين.