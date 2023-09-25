السعودية | "تداول السعودية" تعلن إضافة أسهم 13 شركة لـ"تاسي" و"نمو"

شكرا لقرائتكم "تداول السعودية" تعلن إضافة أسهم 13 شركة لـ"تاسي" و"نمو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت "تداول السعودية" عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وذلك للربع الثالث من 2023.

وقالت "تداول" في بيان، إن ذلك من بداية التداول يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023م.

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وأشارت إلى أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1 - شركة الموارد للقوى البشرية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الخدمات التجارية والمهنية.

2 - شركة مصنع جمجوم للأدوية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الأدوية.

3 - شركة المرابحة المرنة للتمويل، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الاستثمار والتمويل.

4 - شركة المطاحن الأولى، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إنتاج الأغذية.

5 - شركة سمو العقارية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إدارة وتطوير العقارات.

6 - شركة لومي للتأجير، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر النقل.

7 - شركة الرازي الطبية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

8 - شركة الخدمات الطبية المتخصصة، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

9 - شركة مصنع تصميم الرخام، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

10 - شركة دار المركبة لتأجير السيارات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

11 - شركة منزل الورق، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

12 - شركة المناولة للشحن، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

13 - شركة الراشد للصناعة، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).