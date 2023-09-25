شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متطلبات لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل وسحب المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن 3 أهداف رئيسية للهوية المعتمدة لنشاط نقل وسحب المركبات، وهي تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه.

شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط

واشترطت اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات 7 متطلبات لحصول المنشأة على الترخيص مزاولة النشاط تتمثل في:

استيفاء متطلبات الشهادات والسجل مثل السجل التجاري.

شهادة التأمينات وشهادة الزكاة وغيرها كما هو مذكور في اللائحة.

توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات والاشتراطات.

توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي.

توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.

ضرورة الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، مع سداد المقابل المالي (إن وجد).

أبرز المخالفات

في حين أن اللائحة حددت أبرز المخالفات التي تطال المتجاوزين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والتي تتراوح مابين الـ500 ريال إلى 5000 ريال، حددت اللائحة 18 مخالفة في الحد الأعلى للمخالفات من أصل 53 مخالفة، وشملت تلك المخالفات في الحد الأعلى على :