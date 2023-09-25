شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني 93 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت شعار "نحلم ونحقق"، احتفت وزارة الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني 93 بمدينة الرياض.

وتضمن الاحتفاء إقامة معرض لأبرز المبادرات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الوزارة الهادفة إلى إثراء المحتوى الوطني، وتسليط الضوء على ما تشهده المملكة من تنمية شاملة وازدهار مستمر.

كما تضمنت الفعاليات رقصة العرضة السعودية، وتقديم معزوفات وطنية تعبيرًا عن الفرحة بيوم الوطن، إضافة إلى أركان مستوحاة من الثقافة والتراث السعودي.

احتفال سفارة المملكة في سلطنة عمان

واحتفت سفارة المملكة في سلطنة عمان، أمس الأحد، باليوم الوطني 93 للمملكة، بحضور القائم بأعمال السفارة في سلطنة عُمان يوسف بن محمد العودة، وشرف الحفل معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظ مسقط، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والإعلاميين، والمواطنين السعوديين الموجودين في السلطنة.

وفي بداية الحفل ألقى القائم بالأعمال يوسف العودة كلمة تحدث فيها عن النهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في شتى المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة والأواصر التاريخية الممتدة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة برعاية واهتمام قيادتي البلدين.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يجسد العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى قصائد شعرية وعروضًا فلكورية.