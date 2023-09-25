شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أكثر من 62 دولة.. انطلاق ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتداءً من 29 أكتوبر وعلى مدار 3 أيام، يستضيف ملتقى الصحة العالمي في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 8 مؤتمرات بمشاركة 62 دولة وأكثر من 100 متحدث. كما تشارك 260 جهة تمثل أهم تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية.

وذلك ​​​​​تحت شعار (استثمر في الصحة)، الذي يهدف إلى الالتقاء وتبادل الآراء حول التحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والأعمال ضمن مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

أهم المؤتمرات المقامة

وتشمل المؤتمرات المقامة: ​

منتدى القادة: الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، بالاضافة إلى

مؤتمرات تهتم بالتعليم الطبي المستمر: الصحة العامة، والجودة في الرعاية الصحية، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة وغيرها.

أبرز مجالات الصحة

ويشمل معرض الصحة العالمي 4 مجالات: الصحة الرقمية - الذكاء الاصطناعي - التكنولوجيات الناشئة​ - أحدث الأبحاث والمعرفة.

وسيوفر المؤتمر العديد من الفرص التي تتمثل في اكتشاف الحلول والمنتجات العالمية الجديدة في الرعاية الصحية، معرفة التصور لمستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، إنشاء شراكات واستثمارات جديدة في القطاع الصحي، وفرصة للالتقاء بقادة الفكر وصناع القرار، من أجل مواجهة التحديات في الرعاية الصحية، وتحقيق رؤية المملكة 2030.