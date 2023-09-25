السعودية | النائب العام يرعى احتفاء النيابة العامة باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، احتفاء النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني الـ93، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة.

وأوضح معاليه أن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وقيادتهم الحكيمة، تقدماً في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والعدلية والأمنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الاحتفال بمثل هذه المناسبة الوطنية يأتي استذكاراً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ودوره العظيم في توحيد هذه البلاد المباركة على راية واحدة وكلمة واحدة وشعب متلاحم.

وسأل النائب العام الله -عز وجل-, أن يحفظ هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ القيادة الرشيدة – أيدها الله – وأن يديم على الوطن الغالي أمنه واستقراره وازدهاره.