السعودية | الديوان العام للمحاسبة يستعرض تاريخ التدقيق الحكومي بالمملكة بالتزامن مع اليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض الديوان العام للمحاسبة ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، تاريخ التدقيق الحكومي في المملكة العربية السعودية، وذلك في لقاءٍ نظّمه -عبر الاتصال المرئي- اليوم، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاسبة بجامعة الملك سعود، في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن في مركز الديوان الرئيس بمدينة الرياض، وفروعه في مختلف مناطق المملكة، بحضور أكثر من (300) مختص من منسوبي الديوان.

ويأتي هذا اللقاء متزامنًا مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، ويبرز أهمية التدقيق الحكومي في إحكام الرقابة على المال العام منذ تكوين أجهزة الدولة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وما تلاه من صدور عدد من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.

وشارك في تقديم اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة الدكتورة عبير السلوم، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل الصالحي، والمدير التنفيذي للجمعية وعضو مجلس الإدارة أوس المسلّم، والمراجع المالي بالديوان العام للمحاسبة عهد الهزاني.

وتناول اللقاء التطور التاريخي في مجال المحاسبة بالمملكة مهنيًّا وأكاديميًّا، وأبرز المراحل التي مر بها التدقيق الحكومي، وأثر هذا التدقيق على إحكام الرقابة على المال العام، كما استعرض المتحدثون الجهود المبذولة في العمل الرقابي من أجل المواكبة المستمرة للتحديثات والمستجدات التي تطرأ على الأنظمة المحاسبية الحكومية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة في المملكة ومن أبرزها مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في المملكة؛ وأثر ذلك على العمل الرقابي وإحكام عمليات الصرف والتحصيل.