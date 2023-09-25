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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والجبلين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين، يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2023-24، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

سقط الهلال في فخ التعادل بمباراتيه الأخيرتين، حيث تعادل مع ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ومع نافباخور في مستهل مبارياته بدوري أبطال آسيا، ويدخل اللقاء القادم ولا بديل له عن الفوز لمصالحة الجمهور.

فاز الزعيم بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وحقق اللقب العاشر في تاريخه، ليقترب من النادي الأهلي السعودي البطل التاريخي للبطولة، ويبدأ الموسم الجديد بعد الصفقات القوية التي تعاقد معها، وأمامه هدف الحفاظ على اللقب.

متى موعد مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الهلال والجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

مباراة الهلال والجبلين منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الجبلين

يواصل المدرب جورج جيسوس الاعتماد على نفس طريقته المعتادة في مباراة الهلال والجبلين، ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي.

ياسين بونو

ناصر الدوسري - على البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد

روبن نيفيس - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سالم الدوسري - نيمار - مالكوم

ألكساندر ميتروفيتش

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الهلال والجبلين منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

تنطلق رحلة الهلال في كأس الملك 2024 من ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمواجهة الجبلين، وذلك ضمن دور الـ 32 من "أغلى الكؤوس".

الكثير من علامات الاستفهام مطروحة حول موقف المدرب جورجي جيسوس وعلاقته بنيمار، بعدما تردد عن طلب صريح من الدوري البرازيلي بإقالة المدرب البرتغالي على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما في أعقاب التعادل أمام نافباخور 1-1 في دوري أبطال آسيا.

ربما ألقى هذا الخلاف بظله على مباراة ضمك التالية في الدوري السعودي، والتي آلت إلى التعادل 1-1 أيضًا وخسر على إثرها "الموج الأزرق" صدارة ترتيب دوري روشن.