شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نيمار خارج مواجهة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مباراة الجبلين، المقرر لها اليوم الإثنين، في كاس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن مباراة الهلال والجبلين، سوف تشهد غياب البرازيليين نيمار جونيور، وميشيل ديلجادو، وعلي البليهي للراحة، على أن يحدد المدرب البرتغالي قائمته النهائية، ظهر اليوم، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وأضافت: "خورخي خيسوس مدرب الهلال، يتجه إلى إعادة روبن نيفيز، لاعب الوسط، إلى التشكيل الأساسي في مواجهة مضيفه الجبلين، اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين".

وتابعت: "المدير الفني اعتمد في التدريبات على محمد كنو ونيفيز والصربي سيرجي سافيتش في خط الوسط، على أن يكون خط المقدمة بقيادة ألكسندر ميتروفيتش، وفي الجناح اليمين البرازيلي مالكوم فيلبي، واليسار سالم الدوسري".

وكان نيمار قد انضم للهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين بعد صراع مع نادي برشلونة الإسباني الذي حاول استعادته.