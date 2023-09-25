شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يعلن تشكيل الهلال أمام الجبلين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الفريق لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين، التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين ضد الفريق الأول الكروي بنادي الهلال التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال لمواجهة الجبلين

وجاء تشكيل الهلال الرسمي أمام الجبلين على النحو التالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: الحمدان، روبن نيفيز، سلمان الفرج

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم