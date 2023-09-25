انت الان تتابع "الهوية العمرانية المحلية".. من أين يستمد مخطط مشروع قمم السودة تصاميمه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استغلالاً للمقومات السياحية والطبيعية والثقافية الفريدة، لجبال السودة بمنطقة عسير، التي تنفرد بأنها أعلى قمة جبلية في المملكة، بارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر؛ أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الاثنين)، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى تنمية القطاع السياحي والترفيهي في المملكة، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، عبر إسهام المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وإبراز الجانب الثقافي للمملكة، والإسهام في جعلها وجهة سياحية عالمية، وتوفير خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام.

وينسجم المشروع بأهدافه تماماً مع جهود صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، وتعبيراً عن الخصوصية الطبيعية والثقافية الفريدة لبيئة المشروع، وتوظيفاً لها في الوقت نفسه؛ فإن المخطط العام للمشروع يستمد تصاميمه من الهوية العمرانية المحلية لجبال السودة.