شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ساعات تنهي معاناة 12 عامًا لمريضة أربعينية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحات الصدر بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 45 عاماً، في عملية جراحية معقدة تكللت بالنجاح واستمرت 4 ساعات .

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة أُدخلت للمستشفى كحالة طارئه، وتعاني تضخماً كبيراً في الغدة الدرقية استمر 12 عاماً مع صعوبة في الأكل و الشرب و ضيقاً و كتمة مستمرة في التنفس.

الفحوص الطبية

وأُجريت لها الفحوص الطبية اللازمة المخبرية و الإشعاعية، التي أظهرت وجود تضخم كبير في الغدة الدرقية موصول إلى منطقة المنصف في التجويف الصدري، إذ تُعد من الحالات الخطيرة التي تؤدي بحياة المريض.

سارع الفريق الطبي على الفور لإجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال الغدة الدرقية عن طريق فتحة في الرقبة، وباستخدام طرق علاجية للوقاية من الآلم بعد العملية.

الشريان العضدي

ومن خلالها أتضح تضخم الفص الأيمن إلى داخل تجويف المنصف الخلفي، و هو غير مألوف حدوث التضخم في هذه المنطقة، ونظراً لخطورة الحالة جرى فحص إشعاعي بعد تحرير الفص الأيمن، و الذي بين وجود جزء من الغدة في المنصف، جرى فتح الصدر بفتحه صغيرة، و تم إكتشاف وجود التضخم فوق الغشاء البلوري و خلف الشريان العضدي الرأسي و قوس الشريان الأبهر.

وجرى تحرير الغدة واستئصالها مع كامل الفص الأيمن للغدة الدرقية، ومن ثم الجزء المتبقى من الغدة بنجاح دون حدوث أي مضاعفات تذكر.