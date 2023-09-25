شكرا لقرائتكم خبر عن مع احتفالات اليوم الوطني 93.. "الهلال الأحمر" يرفع حالة الاستعداد القصوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد "الهلال الأحمر السعودي" بكافة الإمكانات استعدادًا لاحتفاليات اليوم الوطني السعودي، حيث رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية جاهزية 66 مركزًا إسعافيًا، بدعم 40 فرقة إسعافية إضافية و38 فرقة تطوعية راجلة بمدن ومحافظات المنطقة؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة، وذلك على الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.

أهم أماكن التغطية

وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، د.خالد العنزي: "إن خطة الهيئة شملت تغطية الفرق الإسعافية الإضافية والفرق التطوعية الراجلة لعدد من الأماكن الحيوية في المنطقة، منها الواجهة البحرية بالدمام والخبر، وشاطئ نصف القمر، والعزيزية، ومواقع الألعاب النارية، وجميع المواقع الحيوية، بالإضافة إلى فعاليات الأحساء وحفر الباطن والخفجي.

وأشار إلى مشاركة الفرق التطوعية في تغطية مواقع الاحتفالات على مدى أربعة أيام من الفعاليات، بفرق تطوعية إسعافية راجلة، تتولى تغطية مواقع الاحتفالات بالنقاط الإسعافية، وكذلك إقامة أركان توعوية في محافظات حفر الباطن والأحساء والخفجي.

وشملت مشاركة فرع الهيئة تزيين واجهات مباني فرع الهيئة باللوحات الاحتفالية الخاصة بالمناسبة، والأعلام السعودية في الدمام والأحساء وحفر الباطن، بالإضافة إلى الإنارات الخضراء، والتي تضمنت عددًا من المراكز الإسعافية بالمنطقة.