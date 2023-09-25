مسيرة وفعاليات متنوعة في احتفالات شرورة باليوم الوطني 93

انطلقت مسيرة بالمركبات بمناسبة اليوم الوطني 93 بمحافظة شرورة، حيث كانت انطلاقتها من أمام مبنى محافظة شرورة تحت إشراف محافظ شرورة موفق العنزي. وشاركت الجهات الحكومية في المسيرة التي جابت شوارع وميادين المحافظة، رافعين العلم السعودي.

كما شاركت 13 جهة حكومية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 93 في منتزة الملك عبدالعزيز وممشى دوت الخليج ونادي شرورة وكلية العلوم والآداب ومستشفى شرورة العام ومسشفى القوات المسلحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأدرة التعليم و جمعية تداوي الصحية بشرورة وفرع الغرفه التجارية وجمعية التنمية الأهلية ونادي شرورة والهلال الأحمر.

واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية على مسرح كلية العلوم والآداب حيث عاش الجميع فرحة اليوم الوطني، لكن تعبيرات الأطفال تكتسب أهمية خاصة، ووجودهم في الاحتفالات لا يعني المشاركة في المناسبة فحسب، إنما فرصة لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حاضرهم ومستقبلهم.

وتراقصت قلوب الأطفال فرحا وابتهاجا باليوم الوطني 93، فحملوا الأعلام عاليا بين أياديهم لترفف بكل شموخ وعزة، وهم يرتدون أجمل الملابس المحبوكة بلون العلم،لتظل الطفولة بعفويتها وبراءتها، ورغبتها في محاكاة كل مناسبة.

وقال الطالب عبدالرحمن محمد الصيعري إن فرحة اليوم الوطني تعد عيدًا وطنيا كبيرا يغرس حب الانتماء والولاء للوطن، كما شاطره الرأي الطالب محمد ناصر النهدي الذي قال: "نعيش هذه الأيام فرحة كبيرة ونحن فخورون بهذا اليوم العظيم الذي توحدت فيه مملكتنا الغالية".