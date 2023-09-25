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84 وظيفة بنظام التعاقد في جامعة الملك عبدالعزيز

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الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم...

3fe3bead5c.jpg الرياض :
b4318f37c0.jpg10 ربيع الأول 1445 هـ

برنامج الرياض الخضراء يشجر شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة

أطلق برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار (نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة)، وذلك بمشاركة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني

تستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق حملتها احتفالا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، والتي سوف تنفذ...

icon-byline.png‪مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

أمطار مصحوبة برياح نشطة على الجنوب تمتد لمرتفعات مكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الأول 1445 هـ

مسيرة وفعاليات متنوعة في احتفالات شرورة باليوم الوطني 93

انطلقت مسيرة بالمركبات بمناسبة اليوم الوطني 93 بمحافظة شرورة، حيث كانت انطلاقتها من أمام مبنى محافظة شرورة تحت إشراف محافظ شرورة...

icon-byline.pngسالم الصيعري
icon-clock.png09 ربيع الأول 1445 هـ

صامطة التاريخية تستذكر شجاعة الأبطال باليوم الوطني

رعى محافظ محافظة صامطة التابعة لإمارة منطقة جازان، الدكتور حزام بن قبلان جديع، حفل أهالي المحافظة الخطابي والفني الذي تنفذه بلدية...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png09 ربيع الأول 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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