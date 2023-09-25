84 وظيفة بنظام التعاقد في جامعة الملك عبدالعزيز

الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93 شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم... الرياض : الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ برنامج الرياض الخضراء يشجر شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة أطلق برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار (نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة)، وذلك بمشاركة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني تستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق حملتها احتفالا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، والتي سوف تنفذ... ‪مكة المكرمة: دوت الخليج ‪مكة المكرمة: دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ أمطار مصحوبة برياح نشطة على الجنوب تمتد لمرتفعات مكة والمدينة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 09 ربيع الأول 1445 هـ 09 ربيع الأول 1445 هـ مسيرة وفعاليات متنوعة في احتفالات شرورة باليوم الوطني 93 انطلقت مسيرة بالمركبات بمناسبة اليوم الوطني 93 بمحافظة شرورة، حيث كانت انطلاقتها من أمام مبنى محافظة شرورة تحت إشراف محافظ شرورة... سالم الصيعري سالم الصيعري 09 ربيع الأول 1445 هـ 09 ربيع الأول 1445 هـ صامطة التاريخية تستذكر شجاعة الأبطال باليوم الوطني رعى محافظ محافظة صامطة التابعة لإمارة منطقة جازان، الدكتور حزام بن قبلان جديع، حفل أهالي المحافظة الخطابي والفني الذي تنفذه بلدية... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 09 ربيع الأول 1445 هـ 09 ربيع الأول 1445 هـ

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