84 وظيفة بنظام التعاقد في جامعة الملك عبدالعزيز

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الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93
شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم...
برنامج الرياض الخضراء يشجر شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة
أطلق برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار (نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة)، وذلك بمشاركة...
جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني
تستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق حملتها احتفالا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، والتي سوف تنفذ...
أمطار مصحوبة برياح نشطة على الجنوب تمتد لمرتفعات مكة والمدينة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة...
خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر...
مسيرة وفعاليات متنوعة في احتفالات شرورة باليوم الوطني 93
انطلقت مسيرة بالمركبات بمناسبة اليوم الوطني 93 بمحافظة شرورة، حيث كانت انطلاقتها من أمام مبنى محافظة شرورة تحت إشراف محافظ شرورة...
صامطة التاريخية تستذكر شجاعة الأبطال باليوم الوطني
رعى محافظ محافظة صامطة التابعة لإمارة منطقة جازان، الدكتور حزام بن قبلان جديع، حفل أهالي المحافظة الخطابي والفني الذي تنفذه بلدية...
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