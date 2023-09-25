شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال كبير من السياح والزوار على مهرجان العلا للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة استمرارًا لمسيرة قوية تشكل خلاله تمور العلا علامة مميزة، وهو ما يحقق تنافسية لها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وفق ما تنص عليه "رؤية العلا".

وتتماشى "رؤية العلا" مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

مزارع النخيل في العلا

وشهد المهرجان إقبال كبير من السياح من مختلف الدول، إذ تعد مزارع النخيل في العلا رافدًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمزارعيها، وتمتد مزارع النخيل فيها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من 2.3 مليون نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن.

وتتفرد العلا بتاريخٍ غنيّ في زراعة التمور وتجارتها، وتشتهر بعددٍ من الأنواع المحلية مثل المبروم والبرني والحلوة والمجدول، ويعد البرني أكثر تمور العلا شيوعًا، إذ يشكل 80 % من إنتاج التمور فيها، وحققت سوق التمور في العلا انتعاشًا كبيرًا في السنوات الماضية، لتصبح أحد أبرز المنتجين في المنطقة.

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركات أوسع من مواقع مختلفة في العلا، إذ يُقام المهرجان أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية للمزاد التجاري من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية.

مزاد مهرجان العلا للتمور

وستُخصص المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يُقام في "سوق المنشية" ابتداءً من 13 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر، وذلك من الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشر مساءً، وسيضم السوق فعاليات تتيح للعائلات والزوار لقاء المزارعين والأسر المنتجة والفنانين المحليين، أو الاستمتاع بالمأكولات المعدّة بمختلف أنواع التمور.

ويوفر موقع المهرجان الجديد، الفرصة لاستقطاب عددٍ أكبر من المشاركين وزيادة جاذبية الزوار، ويتيح كذلك الفرصة لمزارعي العلا لعرض منتجاتهم واللقاء مع المهتمين بقطاع التمور من المشترين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وشهد الأسبوع الثالث من مزاد مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ ارتفاعًا في معدلات تدفق التمور للمزاد في أسبوعه الثالث؛ إذ بلغت إجمالي مبيعات التمور أكثر من 415 طنًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من المزاد.

نظام التتبع الإلكتروني للتمور

وأطلقت الهيئة منذ بداية المزاد نظام التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code؛ التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد؛ حيث يعتبر هذا النظام أمرًا حيويًا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد.

كما يُمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها من خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشأها وأي شهادات (مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية)، ويعتبر هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.

ويتيح المهرجان مجال للمزارعين للتسجيل على علامة التمور السعودية، وهي علامة تجارية مسجلة تمنح للمنتجين الذين تتطابق منتجاتهم مع المتطلبات الفنية والقياسية التي يحددها المركز الوطني بالاعتماد على اشتراطات الأسواق العالمية وأفضل الممارسات الدولية.