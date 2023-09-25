شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير التعاون.. رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا من البرلمان البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس اليوم، وفداً من البرلمانيين البريطانيين من المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني العالمي برئاسة النائب مارك مينزيس الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة حالياً.

ورحب "آل الشيخ" بالوفد البرلماني البريطاني، مستعرضاً أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030 والحراك التنموي الفاعل الذي أحدثته برامج الرؤية التي أصبحت واقعاً ملموساً يتحقق ولها انعكاساتها محلياً وإقليمياً.

الدول الصديقة

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الفرص التي تقدمها برامج الرؤية للتعاون مع الدول الصديقة في شتى المجالات بما يحقق الصالح العام.

وأشاد النائب مارك منزيس والوفد المرافق له برؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها وما تحمله من تطلعات واعدة للمملكة، مُشيدين بما شاهدوه على أرض الواقع خلال زيارتهم للمملكة.

مجالات الدبلوماسية البرلمانية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وعدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية.