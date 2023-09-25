شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سنغالي يطلع على أهم أعمال التحالف الإسلامي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السنغالي بالسنغال النائب نيكول إنجاي.

كما استقبل الأمين العام للجمعية الوطنية السنغالية بأي إنياس سيسي يرافقه نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي.

دور التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب

وبُحث خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واطلع الوفد على أهم أعمال التحالف الإسلامي، ودوره الذي يقوم به في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، وتنسيقه الجهود الدولية وتكثيفها في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف.

كما شاهد أهم إصدارات التحالف الفكرية والإعلامية، واطلع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل المشترك بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والصديقة، في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.